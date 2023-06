So enner hätte mir ah gern gehat, enner der net lang fackelt, sonnern zupackt oder glei druffhaut, enner der sich nix gefalle losst un do is fer sei Leit. Nee, ich redd net iwwer die Polidik, sonnern iwwer de Franz vun Sickinge. Die Landstuhler feiere heier sei 500. Dodesdaa. De Goethe hat’m e liderarisches Denkmal in seim Stick Götz vun Berlichinge gesetzt, un als Lausbuwe hann mir ne verehrt, de ledschde Ridder vun de Bursch Nanstein. Des wäre mer gern selbert gewest, e Ritter mit Schwert un Rüstung, am liebschde e Raubridder, der die reiche Kaufleid iwwerfallt, ausraubt un am Schluss dann abmurkst. Unser zweddes Vorbild war desweje de Hans Trapp, de Burschherr vum Berwartstein, der die Mönche aus Weißebursch Mores gelehrt hat.

De Franz un de Hans, des ware mir dann selbert in unsere Ridderspiele. Aus de Kisch hammer uns die große Deckel vun de Kochtöpp stibitzt, des ware unser Schilder, un die Bohnestange aus’m Gaade unser Lanze. Dodemit hammer im Hof Turniere ausgedraa un sinn mit de Lanze uff enanner losgang, dass es gescheppert hat. In de groß Paus hammer in de Alleeschul unser Reiderspiele ausgedraa. E Großer hat e Klenner als Reider uff de Buckel genomm, un dann hann die Reider vesucht, sich gejeseidisch umsereiße. Ich war domols schunn e großer Kerl un mi’m klenne Rolf als Reidersmann uff’m Buckel ware mir zwee unschlachbar.

De Prinz Eisenherz hat e Frisur gehat wie mei Tante Berta

Ah bei unsere Schulausflüch hann se e Roll gespielt, die Riddersleit. Am nächschde war fer uns de Nanstein bei Landstuhl. Do hab ich e scheenes Klassefoddo, wo mir all mit de Frollein Wolf uff’m Brunne im Burschhof hocke, des heeßt, die Frollein steht deneewe, weil se sich net enuff getraut hat. Dann nadierlich de Trifels, wo de Richard Löweherz gefang gehall worr is. Net se vegesse de Berwartstein un die Madebursch un driwwe im Elsass de Fleckenstein. Dass mir vor de Hausdier ah so ebbes hann, nämlich die Erbursch bei Tschifflick, war domols noch net bekannt. Aller, des hätt sich fer e Ausfluch ah net rendiert.

Des war ah ens vun de Lieblingsspielsache domols, die Bursch aus Pappmachee mit enner Zuchbrick un Ridderfigure aus Blei. Noch frieher hab ich mei Lieblingsridder in de Zeidung entdeckt. Ich hab noch net lese könne, do hann mich die Bildergeschichde vum Prinz Eisenherz fasziniert. Gestört hat mich allerdings, dass der so e Frauefrisur gehat hat mit em schwarze Pony wie mei Tante Berta. Späder hab ich mer die Comicbiescher kaaf un blätter als noch heit ab un zu drin. Noch ebbes hat mich als Kind an de Ridder indressiert, des ware die roschdische Ridder, die mei Oma geback hat, die hammer am beschde mit Weinsoß geschmeckt. Awwer gell, des is e ganz annerie Geschicht.