An den Zweibrücker Schulen sind 428 Fünftklässler für das nächste Schuljahr angemeldet. 76 Kinder aus der Stadt wollten an die IGS Contwig wechseln – nicht für alle ist Platz.

Die Anmeldungen für die fünften Klassen sind abgeschlossen. Die Anzahl der Viertklässler, die ab dem Schuljahr 2026/2027 eine weiterführende Schule in Zweibrücken besuchen wollen, liegt mit derzeit 428 in etwa auf Vorjahresniveau. Zur Auswahl stehen in Zweibrücken die gemeinsame Orientierungsstufe von Mannlich-Realschule plus und Hofenfels-Gymnasium, das Helmholtz-Gymnasium sowie die Herzog-Wolfgang-Realschule plus.

Für die gemeinsame Orientierungsstufe von Mannlich-Realschule plus und Hofenfels-Gymnasium wurden insgesamt 233 Kinder angemeldet, informiert Brigitte Neuenschwander, Konrektorin der Mannlich-Realschule plus. Das sind fast 50 Anmeldungen mehr als im Vorjahr. Fünf Klassen werden laut Neuenschwander im Gebäude der Mannlich-Realschule plus und sechs am Hofenfels-Gymnasium unterrichtet. „Am Hofenfels-Gymnasium wird es eine Französischklasse geben. Für diese Kinder besteht dann das Angebot zu bilingualem Zusatzunterricht“, kündigt die Konrektorin an. Das freue die Verantwortlichen der Schule sehr. In den Vorjahren hatte es nicht genügend Anmeldungen für eine Klasse mit Französisch als erster Fremdsprache gegeben – eine Tradition war damit ins Wanken geraten. Auch eine Smartphone-freie Klasse werde es wieder geben. Neuenschwander: „Für dieses Angebot, welches ja im laufenden Schuljahr zum ersten Mal stattfindet und von Forschenden der Universität Trier wissenschaftlich begleitet wird, haben sich 25 Eltern entschieden.“

Kennlern-Nachmittag für neuen Fünftklässler

Dem Helmholtz-Gymnasium liegen laut Schulleiterin Kerstin Kiehm aktuell 130 Anmeldungen vor; insgesamt 50 Schülerinnen und Schüler werden die Ganztagsschule besuchen. Im Vorjahr hatte es am Helmholtz-Gymnasium 153 Anmeldungen gegeben. Kiehm: „Nach dem Peak mit sechs Klassen in der aktuellen fünften Jahrgangsstufe sind wir wieder bei fünf Klassen, wie auch in den vorausgegangenen Jahren.“ Drei der fünf Klassen werden Kiehm zufolge mit bilingualem Englisch starten. „Wir freuen uns, dass unser Bilingual-Zweig damit wieder großen Zuspruch erfährt.“ Am 22. Juni werden die Neuen bei einem Kennenlern-Nachmittag in die Schulgemeinschaft aufgenommen, ergänzt Kiehm. Dann lernen sie ihre Mitschülerinnen und Mitschüler sowie ihre Klassenlehrer kennen „und können einen schönen Abschluss in ihrer Grundschule feiern sowie entspannt in die Ferien gehen“.

Die Herzog-Wolfgang-Realschule plus zählt aktuell 65 Anmeldungen für das kommende fünfte Schuljahr, wie Schulleiter Thomas Trier mitteilt. „Das sind, wie im Vorjahr, drei Klassen, und im Moment genauso viele Kinder wie in den jetzigen fünften Klassen.“ Es könne „noch ein bisschen auf und ab gehen, aber drei Klassen bleiben es auf jeden Fall“, erklärt Trier.

Keine Kapazitäten mehr an den Gesamtschulen

An der Integrierten Gesamtschule Contwig (IGS) kommen 50 der 112 neuen Fünftklässler aus Zweibrücken, berichtet Steffi Blinn, Pressesprecherin der Kreisverwaltung Südwestpfalz. 26 Kindern aus Zweibrücken habe man absagen müssen, so Blinn. Auch im Vorjahr konnten nicht alle Kinder aus Zweibrücken an der IGS aufgenommen werden. Den Integrierten Gesamtschulen Contwig und Thaleischweiler-Fröschen liegen laut Blinn über die jeweils 112 möglichen Anmeldungen hinaus weitere Interessensbekundungen vor. Es seien jedoch keine weiteren Anmeldungen mehr möglich. Blinn: „Die Kapazitäten an diesen beiden Integrierten Gesamtschulen sind erneut voll ausgeschöpft.“

An den anderen weiterführenden Schulen im Landkreis könnten sich dagegen noch Schülerinnen und Schüler anmelden, versichert Blinn. Insgesamt wurden Blinn zufolge an den weiterführenden Schulen im Landkreis Südwestpfalz 603 Kinder für das neue Schuljahr angemeldet; 76 Prozent kommen aus dem Landkreis. Im Vorjahr hatte es kreisweit 581 Anmeldungen gegeben.