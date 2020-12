Fast genau eine Viertelstunde lang erfreuten am Sonntagnachmittag vier Rieschweiler Blasmusiker über 100 Menschen mit Weihnachtsliedern. „Fröhliche Weihnacht überall“, „Leise rieselt der Schnee“, Tochter Zion“, „O du fröhliche“ und „Alle Jahre wieder“ erklangen von der Hauptstraße aus in Richtung Schwarzbach, Spazierweg und Festplatz in der Wiesenstraße.

Initiatorin Christina Haas (Altsaxofon), ihr Mann Michael Haas (Trompete) ihr Bruder Andreas Kiefer (Posaune) und dessen Freundin Helga Potreck (Tenorsaxofon) haben an jedem Adventssonntag für ihr Rieschweiler Publikum weihnachtliche Lieder angestimmt. Bereits im Sommer haben die vier Musiker von der Terrasse ihres Hauses in der Rieschweiler Hauptstraße ein Corona-Konzert gegeben, bei dem die Zuschauer mit ausreichend Abstand im Hof zuhören konnten. Weil die Konzerte so gut angekommen sind, haben die Familie Haas und ihre Mitmusiker sich entschlossen, auch an den Adventssonntagen zu spielen. Diesmal allerdings nicht auf der Terrasse, sondern hinter ihrem Garten auf der Wiese.

Direkt vor einem großen beleuchteten Tannenbaum, den die Zuschauer und Zuhörer auch vom Spazierweg am Schwarzbach sehen konnten. „Normalerweise spielen wir für rund 20 Zuhörer“, erklärte Saxofonistin Christina Haas nach dem kurzen Standkonzert. Dass es jedoch am Sonntagabend des vierten Advents fast 100 Zuhörer waren, konnte sie im Dunkeln und auf die Entfernung nicht sehen.

Zwar waren die üblichen rund 20 Zuhörer mit Abstand im Nachbarsgarten und der Wiese nebenan zu erkennen, doch die vielen unsichtbaren Zuhörer auf dem Festplatz und am Schwarzbach waren nicht erkennbar. Die waren zuvor bei der Trecker-Tour „Ein Funken Hoffnung“, bei der 30 geschmückte Schlepper durch die Rieschweiler Ortsmitte fuhren dabei. Und da es keinen Weihnachtsmarkt gibt in diesem Jahr, die Menschen aber offenbar das Bedürfnis nach Weihnachtlichkeit hatten, liefen dann viele zum kleinen Weihnachtskonzert im Grünen. So entstand auch der Name der vierköpfigen Blaskapelle, die sich mittlerweile Feldweg-Combo nennt.