Schüler der Klassenstufe 5 der IGS Contwig hatten am Samstag ihren großen Auftritt als Einlaufkinder beim Regionalligaspiel FC Homburg – Astoria Walldorf (2:0) im Homburger Waldstadion. Vor dem Anpfiff wurde ihrem Schulleiter Thomas Höchst per Stadiondurchsage zum 60. Geburtstag gratuliert. Komplettiert wurde die Riege der Einlaufkinder durch Sportler vom Inklusionsteam des SV Spesbach. Zuletzt hatten Höchst und seine Mitstreiter beim Solo Charity Ride 2024 mehr als 4000 Euro zugunsten der Eltern schwerkranker Kinder gesammelt. Die Fahrradtour führte von Schwarzenbach über Zweibrücken und den Mastauhof bis zur Homburger Uniklinik, wo man als mitgliederstärkste Gruppe am Sommerfest des Ronald-McDonald-Hauses teilnahm.