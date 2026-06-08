Im Neunkircher Zoo leben jetzt drei neue asiatische Vogelarten, die er vom Tierpark Berlin geschenkt bekam. Die Temmincktragopane stammen aus dem Himalaya- und Südchina-Raum. Die Männchen der Fasanenvogelart haben ein rot-orangefarbenes Gefieder.

Die Braunen Ohrfasane haben keine braunen, sondern weiße Ohrfedern, die seitlich vom Kopf abstehen. Die „Ohren“ dienen lediglich als Schmuck, und nicht als tatsächliche Lauscher. Die Fasanenart findet man in freier Wildbahn in einigen Regionen in Zentralchina, wo sie in ruhigen Bergwäldern und buschreichen Landschaften lebt. Sie teilen sich ihr Gehege mit den Chinasittichen und den Felsenhörnchen.

Und die China-Waldrebhühner begeistern mit ihrem fein gemusterten Gefieder und leben mit den Temmincktragopanen in einer Vogel-WG hinter der Erdmännchen-Anlage.