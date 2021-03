Warnstreik bei Pallmann: Am Dienstag versammeln sich die Beschäftigten der Früh- und Tagschicht um 9 Uhr auf der Straße vor der Fabrik in der Wolfslochstraße zu einer Protestkundgebung. Die Vertrauensleute der IG Metall Homburg-Saarpfalz haben beschlossen, die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie zu verstärken. Bis Ende nächster Woche seien für die Geschäftsstelle Homburg-Saarpfalz 22 Warnstreiks mit 10 000 Beschäftigten geplant, so die Gewerkschaft. Viktor Koslow, Gewerkschaftssekretär der IG Metall Homburg-Saarpfalz, erklärt das Verhalten der Arbeitgeberverbände und ihrer Mitgliedsunternehmen in der laufenden Tarifbewegung für „unverschämt und unverantwortlich“. In vier Verhandlungsrunden habe es kein Entgegenkommen, keine konstruktiven Vorschläge und kein Angebot der Arbeitgeber gegeben. Bei Pallmann mussten die Beschäftigten laut Koslow keinen Tag kurzarbeiten, da die Auftragslage sehr gut sei. „Seit Herbst brummt das Geschäft richtig, und die Beschäftigten mussten regelmäßig Mehrarbeit leisten, um die offenen Aufträge abzuschließen. Die Corona-Belastungen sind geblieben und zum Teil noch gestiegen“, so der Gewerkschafter.