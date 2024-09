Mitten auf der Fahrbahn standen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei Warnbaken auf der A8. Mehrere Autofahrer hatten die Polizei über die Hindernisse am Ende des Baustellenbereichs in Höhe Ernstweiler in Fahrtrichtung Pirmasens informiert. Laut Polizei seien die Warnbaken absichtlich mit den Reflektoren zur Seite positioniert wurden, sodass sie erst sehr spät und schlecht für Verkehrsteilnehmer zu sehen waren. Zu einem Unfall kam es allerdings nicht.

Die Polizei bittet Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch die verschobenen Warnbaken gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 06332 976-0 zu melden.