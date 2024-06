Uff un zu, uff un zu, die Schließ kommt net zur Ruh. Aller, es reimt sich, is awwer net es Gelbe vum Ei, wie desjohr die Badesaisong anfangt, weil’s Wedder net mitspielt. Hoffentlich werd’s im Juni besser. Wie mir Buwe ware, simmer im Mai in die Schließ marschiert, egal ob die Sunn geschiehn odder ob's Binnfäde gereent hat. Bei Reenwedder hammer uns aus denne Holzbritsche, die domols in de Wies gestann hann, e Haisje gebaut, in des mer geschluppt sinn. Weil es Kofferradio hat net nass werre derfe.

Awwer ich will jo heit iwwer was ganz Anneres schreibe. Kaum hat die Badesaisong angefang, do werd glei widder de Deiwel an die Wand gemolt: Es dääde jed Johr meh Mensche un vor allem Kinnercher beim Bade vesaufe, weil immer wennischer schwimme kennde. Un des dääd widder dodemit zammehänge, dass es in de Schule kee Schwimmlehrer un immer wennischer Lehrschwimmbecke gebt, weil's Geld fehlt. Seit de 90er-Johre hätt mer zum Beispiel 20 Prozent vun alle Schulbäder aus Koschdegrinde zugemacht. Außerdem wäre ah die Spaßbäder dran schuld, dass die Kinner nimmie schwimme lerne dääde: Weil se bloß noch rumdolle, sich uff de Wasserrudsche amüsiere un im Whirlpool rumhänge, statt sich im Schwimmbecke ansestrenge. Allerdings dääd sich die Wasserqualidäd in de Freibäder un de Badeweiher stännisch vebessere, sodass mer wennischens in sauberem Wasser vesaufe kennt.

Die Schwimmer misse dran glaabe, net die Nichtschwimmer

Ich wollt des genauer wisse un hab mer die DLRG-Statisdike vun de vegangene Johre angeguckt: Alles falsch, was do in de Zeidunge steht! Alles erfunn odder iwwertribb! Wenn ich’s eich saa! Im ledschde Johr sinn insgesamt 378 Mensche ertrunk, vor 20 Johr ware’s iwwer 600, also faschd doppelt so viel. Kinnercher bis zum Alder vun zeh ware’s ganze 16 – aller, immer noch schlimm genunk, awwer viel wennischer wie alle annere äldere Johrgäng. Am schlimmschde hat’s die Erwachsene zwische 30 un 50 erwischt. Un jetzat kommt’s: Bloß knapp 20 Prozent devunn ware Fraue. Un deselbe Andeel ware Nichtschwimmer!

Mit annere Worde: Die beschd Changse, net se vesaufe, hann Kinner un Fraue, die net schwimme kenne. Dass viel meh Schwimmer wie Nichtschwimmer dran glaabe misse, werd dodemit erklärt, dass die Nichtschwimmer halt vorsichdischer sinn un sich net so schnell ins diefe Wasser traue. Die Schwimmer degeje – vor allem die verzichjährische Männer – iwwerschätze sich un misse’s dann bieße. Do hann se grad mol es Seeperdche geschafft, e Kaschde Bier leer gemacht un wette dann mit ihre Saufkumpane, dass se’s iwwer de Rhein packe, komme awwer bloß bis in die Mitt un hann die Wett velor.

Was lerne mer do drauß? Je wennischer Schwimmer es gebt, um so wennischer vesaufe ah. Mer misst also vor allem fer die Buwe de Schwimmunnericht ganz vebiede un die Lehrschwimbecke zumache. Klingt zwar komisch, is doch awwer logisch. Odder kenne ihr mir es Geschedeel nohweise?