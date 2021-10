Mit einem Erfolgserlebnis im Gepäck treten die Oberliga-Handballer der VT Zweibrücken-Saarpfalz die Fahrt zum Auswärtsspiel am Sonntag bei der HSG Worms (Anwurf: 18 Uhr) an. Das Erfolgserlebnis, das sie dabei haben, ist der erste Pflichtspielsieg dieser Runde. Im Saar-Pokal setzten sich die Zweibrücker am Donnerstag in Brotdorf durch.

Sich beim Saarlandligisten mit einer soliden Leistung ein bisschen Selbstvertrauen erarbeiten und die nächste Runde zu erreichen, das war vor dem Pokalspiel die Zielsetzung der VTZ. Die Ziele wurden erreicht. Die Zweibrücker tankten vor allem im Angriff Selbstvertrauen, warfen beim 32:23-Erfolg mehr als 30 Tore.

Die schwache Wurfausbeute war ihnen im Oberliga-Heimspiel gegen den TV Homburg zum Verhängnis geworden. „Wir haben das schon thematisiert“, sagt VTZ-Trainer Philip Wiese. Schaue man sich die gesamte Oberligarunde bisher an, „können wir feststellen, dass wir uns über die Abwehr, die uns im Vorfeld beschäftigt hat, keine Gedanken machen müssen. Nur 22 Tore gegen einen Meisterschaftsfavoriten zuzulassen, das ist gut. Wir haben gegen Saulheim und Homburg gesehen, dass wir nicht weit weg von diesen Mannschaften sind.“ Was fehlte: eigene Tore. Wiese und hofft, dass in Worms nun auch in der Oberliga der Tor-Knoten platzt.

Nicht alles auf Kraucevicius abladen

„Wir können verschiedene Konzeptionen spielen“, sagt er. Es brauche jetzt das Selbstvertrauen, um das umzusetzen und im Spiel nicht fast alle Verantwortung auf den Schultern von Tomas Kraucevicius zu bündeln.

Worms war in der Vergangenheit meist ein gutes Pflaster für die VTZ. „Mal schauen, ob das so bleibt“, sagt Wiese. Der Wormser Trainer Marco Tremmel, schon als Spieler ausgebufft, versteht es, seine Mannschaft richtig einzustellen, wie sich in dieser Runde gezeigt hat. Gegen die gut gestarteten Wormser dürfte ein Zweibrücker Spieler besonders motiviert sein: Bevor Robin von Lauppert das VTZ-Trikot überstreifte, spielte er für die Wormser Drachen.