Wie es mit der Filiale von „The Body Shop“ im Zweibrücker Fashion Outlet weitergeht, ist unklar. „Derzeit sind alle Body-Shop-Stores in Deutschland geöffnet“, schreibt Sandra Bünning von der Body-Shop-Zentrale Deutschland in Düsseldorf auf Anfrage, und: „Darüber hinaus gibt es zu diesem Zeitpunkt keine Pläne, die einzelne Standorte betreffen.“ Die The Body Shop Germany GmbH befindet sich seit 15. Februar im vorläufigen Insolvenzverfahren. Insolvenzverwalter ist Rechtsanwalt Biner Bähr von der internationalen Anwaltskanzlei White & Case LLP. Laut Sandra Bünning ist Bähr seit Ende vergangener Woche im Haus und verschafft sich einen Überblick über die Situation. Auch im Body Shop im Zweibrücker Outlet herrscht Unklarheit zum weiteren Vorgehen. Eine Nachfrage der RHEINPFALZ dort ergab: Die Mitarbeiter vor Ort haben dahingehend noch nicht informiert. Der britische Kosmetikhändler „The Body Shop“, der mit dem Verzicht auf Tierversuche und der Einhaltung weiterer ethischer Grundsätze wirbt, betreibt im Zweibrücker Outlet ein Ladengeschäft, seit das Outlet 2001 eröffnet wurde. Deutschlandweit gibt es derzeit rund 65 Filialen mit über 350 Angestellten.