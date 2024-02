Der Kosmetikhändler Body Shop hat jetzt auch für seinen Ableger in Deutschland Insolvenz angemeldet.

The Body Shop Germany reichte beim Amtsgericht Düsseldorf einen entsprechenden Antrag ein, wie aus Bekanntmachungen des Gerichts hervorgeht. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde der Düsseldorfer Rechtsanwalt Biner Bähr ernannt. Laut Bundesanzeiger hatte die Kette 2021 in Deutschland 66 Filialen und mehr als 350 Mitarbeiter. In der Pfalz und angrenzenden Regionen ist Body Shop mit weiter geöffneten Läden im Zweibrücker Outlet, in Mannheim, Karlsruhe, Mainz sowie in Viernheim vertreten. Zuvor hatte Body Shop bereits einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens für die Geschäfte in seiner Heimat Großbritannien gestellt. Es soll ein Käufer für die Firma gesucht werden. Im Vereinigten Königreich betreibt das Unternehmen, das der deutschen Beteiligungsgesellschaft Aurelius gehört, mehr als 200 Geschäfte. Für 2022 meldete The Body Shop einen Vorsteuerverlust von 71 Millionen Pfund (nach aktuellem Kurs 83 Millionen Euro).