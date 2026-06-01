In neuen Gefilden waren die Damen des Ersten Golfclubs Westpfalz (EGW) in der 2. Liga Mitte unterwegs und kämpften am zweiten Saisonspieltag lange um den Tagessieg.

„Es ist wahnsinnig, wie knapp es in diesem Jahr wieder ist. Diesmal hat auch Aachen um den Sieg mitgemischt, das seinen Heimvorteil genutzt hat. Es gab einen ständigen Führungswechsel“, berichtet EGW-Kapitänin Christine Baeck, die mit dem Aufsteiger in die Zweite Bundesliga Mitte so gar nicht gerechnet hatte. Starke Ergebnisse spielte EGW-Akteurin Marie Baertz ein, die auf dem Par-72-Kurs nur einen Schlag mehr als die Platzvorgabe brauchte. Auch Marie Martin spielte mit 74 Schlägen prima, ebenso Debütantin Raphaelle Diederich-Saar (80). Ein besseres Ergebnis verpasste Luisa Schwinn (85 Schläge), weil sie auf einem Par-5-Loch zehn Schläge benötigte, um den Ball einzulochen. „Sie hatte aufgrund anstehender Prüfungen zuletzt nicht viel trainieren können“, nahm Baeck sie in Schutz.

„Bei den Vierern haben wir leider verloren“, berichtete die EGW-Kapitänin dazu, die den Platz des Aachener GC auf einem besonderen, nicht einfach zu bespielenden Level sah. Weil Inga Nahtz nach Krankheit noch angeschlagen war und nicht die Ausdauer für zwei komplette Runden hatte, hatte sich Baeck vorsorglich bereits für die Vierer aufstellen lassen. Bei den Vierern, einer Art Doppel im Golf, erspielten Martin/Baertz mit 78 Schlägen das drittbeste Tagesergebnis aller Teams. Lisa Steingrube und Baeck holten mit 80 Schlägen das zweitbeste Ergebnis für die Hitscherhof-Damen. „Ich muss sagen, es macht schon Spaß, den Vierer zu spielen“, sagte Baeck.

EGW-Golftrainer Ian Blackburn eine Bereicherung

Einen Push habe dem Team die Anwesenheit von EGW-Golftrainer Ian Blackburn gegeben. „Bei der Proberunde ist er normalerweise immer dabei. Diesmal übernahm er auch am Spieltag die Position des Captains, damit er bei allen Spielerinnen dabei sein konnte. Er war eine tolle Bereicherung“, erzählte Baeck. Am Ende reichte es für die EGW-Damen mit 40 Schlägen über Par, mit vier Schlägen Rückstand auf Tagessieger Marienburger GC, für Rang drei. Ein Schlag fehlte zum Heimteam aus Aachen. Im Gesamtklassement der 2. Liga sind die EGW-Damen jetzt Zweiter, einen Zähler hinter Tabellenführer Marienburger GC. „Jetzt hoffen wir, dass wir bei unserem Heimspiel am 14. Juni unseren Vorteil nutzen können“, blickt Baeck auf den nächsten Spieltag.