Der Parkplatz des Fashion Outlets war am Dienstagnachmittag nahezu voll belegt, aus der ganzen Region kamen Kunden, um am letzten Öffnungstag vor dem Lockdown noch Weihnachtsgeschenke zu besorgen oder sich selbst etwas zu gönnen. Das Outlet war am Dienstag bis 22 Uhr geöffnet.

Trotz des vollen Parkplatzes bildeten sich jedoch zumindest am Dienstagnachmittag keine langen Schlangen vor einzelnen Geschäften, wie es am Black Friday und am Samstag danach teilweise der Fall war. Laut Marketing-Manager Torsten Wiegelmann war der letzte Öffnungstag des Jahres 2020 für das Fashion Outlet „ein ruhiger Tag, der gar nicht dem entsprochenen hat, was man erwartet hat“. Ein voller Parkplatz sage nicht viel aus: „Die ersten Parkreihen sind aufgrund unseres Hygiene- und Sicherheitskonzeptes ja gesperrt, deshalb ist der restliche Parkplatz natürlich voller“, sagte Wiegelmann. Auffällig war, dass ein verstärkter Sicherheitsdienst die Kundenströme geschickt lenkte und Abkürzungen zum Eingang unterband. Wie schon im Frühjahr wird der Outlet-Laden von Lindt geöffnet bleiben, während alle anderen Läden bis mindestens 10. Januar geschlossen sind. Denn der Verkauf von Lebensmitteln, dazu gehört Schokolade, ist weiterhin gestattet.