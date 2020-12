Am Mittwoch wird das öffentliche Leben heruntergefahren. Zahlreiche Geschäfte schließen bis 10. Januar ihre Türen. Das betrifft auch das Zweibrücker Fashion Outlet. Bis auf eine Ausnahme: Wie der Marketingdirektor des Outlets, Torsten Wiegelmann, auf Nachfrage der RHEINPFALZ mitteilte, wird Lindt sein Geschäft auch ab Mittwoch weiterhin öffnen. Hintergrund ist, dass laut der am Mittwoch in Kraft tretenden rheinland-pfälzischen Corona-Bekämpfungsverordnung die Geschäfte von der Schließung ausgenommen sind, die Waren des täglichen Bedarfs verkaufen. Dazu gehören beispielsweise Lebensmittel, also auch Schokolade. Bereits während des Frühjahrs-Lockdowns hatte Lindt im Outlet weiter geöffnet.