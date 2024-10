Ein Autofahrer hat beim Abbiegen in Contwig am Donnerstag ein Mädchen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, bog der 46-Jährige gegen 14.20 Uhr mit seinem Opel Adam an einer grünen Ampel von der Gutenbrunnenstraße nach rechts auf die Hauptstraße ab. Dabei übersah er die Vierjährige, deren Ampel ebenfalls grün war. Sie wollte die Hauptstraße aus Richtung Gutenbrunnenstraße kommend in Richtung Bahnhofstraße überqueren. Es kam zum Zusammenstoß. Das leicht verletzte Mädchen wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand kein Schaden.