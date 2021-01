In der Südwestpfalz wurden bis Samstagmittag 29 weitere Personen positiv auf das Coronavirus Sars-Cov2 getestet, darunter 18 Bewohner von Alten- und Pflegeheimen. Das teilte Kreis-Sprecher Thorsten Höh mit. Todesfälle wurden am Samstag keine gemeldet. Im Seniorenzentrum Haus Edelberg in Rodalben liegt für fünf weitere Bewohner, im Wecare Pflegezentrum in der Steinstraße in Pirmasens für sieben weitere Bewohner ein positives Testergebnis vor. In Waldfischbach-Burgalben im Haus Moosalb wurden erstmals sechs Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Zudem meldet der Kreis vier weitere Neuinfektionen aus Pirmasens sowie je eine aus Zweibrücken und den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland, Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Wallhalben, Waldfischbach-Burgalben und Zweibrücken-Land. Aufgrund der Anzahl an Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen hochgerechnet auf 100 Einwohner bleiben der Landkreis und die Stadt Pirmasens, beide mit knapp unter 130 Neuinfektionen, in der Risikostufe rot, die Stadt Zweibrücken mit knapp unter 50 Fällen in orange. 315 bestätigte positive Fälle sind in der Südwestpfalz aktiv, 29 mehr als am Vortag.