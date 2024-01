5500 Euro Sachschaden beträgt laut Polizei die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Freitagabend, 20.15 Uhr, in Zweibrücken-Niederauerbach. Als ein 18-jähriger Mercedesfahrer, vom Niederauerbacher Kreisel kommend, in Richtung Mörsbach unterwegs war, sei ein 28-Jähriger mit einem roten Hyundai aus der Felsbachstraße nach links in die Mörsbacher Straße abgebogen. Dabei habe er die Vorfahrt des Mercedes missachtet; es kam zum Zusammenstoß. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde laut Polizei niemand.