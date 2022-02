Am Donnerstag, 10. Februar, muss zwischen 10 und 13 Uhr im Raum Rohrbach/St. Ingbert mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden. Grund ist laut Stadtverwaltung ein Demonstrationszug, den Kurden anlässlich des 23. Jahrestages der Inhaftierung des Kurdenführers Abdullah Öcalan in der Türkei angemeldet haben. Die Stadtverwaltung rät, im genannten Zeitraum am Donnerstag die Bereiche zwischen dem Festplatz Rohrbach und St. Ingbert (Kaiserstraße, Spieser Landstraße, Neunkircher Weg, Kohlen-, Allee- und Untere Kaiserstraße) weiträumig zu umfahren