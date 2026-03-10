Am Samstag und Sonntag, 21. und 22. März, kommen 80 Künstler aus ganz Europa in die Homburger Innenstadt und präsentieren beim Keramikmarkt ihre Werke. Zudem ist am 22. März auch verkaufsoffener Sonntag; die Läden haben von 13 bis 18 Uhr auf. Das Angebot beim Keramikmarkt reicht laut Stadt von Porzellan über Keramik bis hin zu Skulpturen und Gartenobjekten. Die Aussteller sind über die Innenstadt verteilt und tummeln sich rund um den Marktplatz, auf dem Christian-Weber-Platz, in der Tal- und Eisenbahnstraße. Es gibt auch ein Programm um den Keramikmarkt herum: Der Europäische Kulturpark Bliesbruck-Reinheim gibt Einblicke in archäologische Ausgrabungsfunde, es gibt musikalische Walk-Acts, und Kinder können ihre eigenen Kunstwerke erschaffen. Am Samstag hat der Keramikmarkt von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr auf.