„Atelier W“ nennt die Zweibrücker Künstlerin Ute Rinck ihr Atelier in der Wachtelstraße, das sie seit zwei Jahren wieder mit einer alten Freundin teilt. Babette Woltemath war längere Zeit weg, kam 2018 zurück nach Zweibrücken und gab den Ausschlag, dass das Duo jetzt wieder ausstellt. Denn Ute Rinck wollte das Atelier aufgeben. Beide zeigen Bilder in Mischtechnik und Öl, Keramikarbeiten und Lampen aus Afrika, die aus Wertstoffen bestehen.

Jeden Samstag, auch an Feiertagen, sind Ute Rinck und Babette Woltemath zwischen 15 und 18 Uhr im Atelier in der Wachtelstraße 3 in Ixheim. Dort empfangen sie ihre Besucher