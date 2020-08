Am Dienstagabend wurde ein grauer Nissan Qashqai auf dem unbefestigten Parkplatz einer Gaststätte auf der Platte in Hornbach erheblich beschädigt. Ein anderer Autofahrer hat nach Angaben der Polizei vermutlich beim Ein- oder Ausfahren zwischen 19 und 22.15 Uhr an dem Nissan einen Schaden von 2500 Euro angerichtet und beging Fahrerflucht. Die Polizeiinspektion Zweibrücken bittet um Zeugenhinweise, Telefon 06332/9760, E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.