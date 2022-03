Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagmorgen, 24. März, gegen 9 Uhr Reifen samt Felge auf der A8 auf Höhe des Autobahndreieck Friedrichsthal verloren. Wie die Polizei berichtet, befuhr der Unfallverursacher die Autobahn in Richtung Zweibrücken. Das Rad schleuderte über die Fahrbahn in den Gegenverkehr. Dort mussten mehrere Verkehrsteilnehmer diesem ausweichen, das Rad kollidierte letztlich mit einem Laster, der dadurch beschädigt worden ist. Vom Verursacher, der das Rad während der Fahrt verloren hat, fehlt laut Bericht der Polizeiinspektion Sulzbach jede Spur.