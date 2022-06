Zwei Schwerverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Montagnachmittag, 20. Juni, in Niederauerbach. Laut Polizei war ein 22-Jähriger um 17.15 Uhr mit seinem Auto auf der Sickingerhöhstraße in Richtung Oberauerbach unterwegs. Beim Linksabbiegen an der Ampelkreuzung zur Pirmasenser Straße habe er die Vorfahrt eines 57-jährigen Autofahrers missachtet, der ihm entgegenkam. Beim Zusammenprall wurden beide Unfallbeteiligten schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Männer ins Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurden. Den Sachschaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.