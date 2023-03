Bei einem Unfall am Mittwochmorgen auf der A8 bei Zweibrücken wurde am Peugeot einer 49-Jährigen mindestens 15.000 Euro Schaden angerichtet. Laut Polizei war ein Lastwagen oder Sattelschlepper – mutmaßlich aus Rumänien – auf seiner Fahrt von Pirmasens her etwa 50 Meter vor der Ausfahrt Contwig/Flugplatz nach links zum Überholen ausgeschert. Dabei habe der Fahrer den roten Peugeot 2008 der 59-Jährigen übersehen, der sich auf der Überholspur näherte. Die Frau musste in die Mittelleitplanke ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Peugeot krachte gegen die Leitplanke, drehte sich um 180 Grad, schoss über beide Fahrspuren rechts in die seitlichen Leitplanken und blieb dann gegen die Fahrtrichtung auf der Standspur stehen. Die Polizei geht davon aus, dass der Lasterfahrer den Unfall bemerkt haben muss. Trotzdem sei er ohne anzuhalten weitergefahren. Der Peugeot musste abgeschleppt werden; seine Fahrerin blieb unverletzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06332 9760 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.