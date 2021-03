Sechs Eisenbahnzüge, die am Sonntagabend, 28. Februar, im saarländischen Bahnhof Wemmetsweiler (Kreis Neunkirchen) abgestellt waren, wurden durch Vandalismus schwer beschädigt. Die Bundespolizei meldet, dass in den Zügen Feuerlöscher aus den Halterungen genommen und ausgeleert wurden. Außerdem sei versucht worden, die Seitenscheiben der Züge einzuwerfen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Die Bundespolizei erklärt, dass im fraglichen Zeitraum an den abgestellten Zügen mehrere Jugendliche gesehen worden sein sollen. Diese hätten die Beamten vor Ort am Bahnhof aber nicht mehr angetroffen. Ereignet haben muss sich der Vorfall am Sonntag zwischen 15 und 19 Uhr. Hinweise erbittet die Bundespolizeiinspektion Saarbrücken unter Telefon 06826/522-0.