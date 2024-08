Am Sonntag startet auch die Mannschaft von Trainer Christian Arnold endlich in die neue Spielzeit. Mit dem Saisonbeginn in den Sommerferien hat der 44-Jährige als Amateurfußballer aber so seine Probleme.

Bis vor dieser Saison stellte die TSG Mittelbach-Hengstbach noch eine A-Jugend-Mannschaft. Zwar in einer Spielgemeinschaft, aber für den kleinen Zweibrücker Stadtteilverein war das keine Selbstverständlichkeit.