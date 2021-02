Im Februar wird mit dem Bau der neuen Truppenküche in der Zweibrücker Niederauerbach-Kaserne begonnen. Das teilt die Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner mit. Die alte Küche wurde 2016 geschlossen, weil sie von Schimmel befallen war. Seitdem wird das Essen für die Zweibrücker Soldaten vom Bundeswehr-Standort Lebach im Saarland gebracht – ein Zustand, der in den vergangenen fünf Jahren zunehmend für Unmut sorgte. Im August vergangenen Jahres war von einem Baubeginn der neuen Küche im April 2021 die Rede. Nun geht es laut Glöckner zwei Monate früher los. Das Verteidigungsministerium investiere fünf Millionen Euro in das Gebäude. Zunächst werde eine Übergangsküche errichtet, dann in einem zweiten Schritt ein bleibendes neues Wirtschaftsgebäude. Die Bundestagsabgeordneten Angelika Glöckner (SPD) und Anita Schäfer (CDU) hatten sich in Berlin dafür eingesetzt, dass es mit dem Bau der Zweibrücker Truppenküche schneller vorangeht. Der Stadtrat hatte eine entsprechende Resolution ans Verteidigungsministerium geschickt. Fertig werden soll die neue Truppenküche bis Frühjahr nächsten Jahres, so dass dann das Essen für die Soldaten wieder vor Ort gekocht werden kann.