Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

So nah dran an einem Punktgewinn beim TV Bassenheim waren die Oberliga-Handballerinnen des SV 64 Zweibrücken in bisher acht Partien nur einmal: Im November 2017 unterlagen sie 28:29. Genau so bitter wie die damalige Niederlage fühlte sich die jetzige im Rheinland an.

Mit 28:27 (15:17) triumphierten die Gastgeberinnen auch im neunten Spiel. „Ich bin echt sauer“, bekannte SV-Trainer Rüdiger Lydorf. Haarscharf war seine Mannschaft am verdienten Punktgewinn