Hochwertiges Werkzeug haben bislang unbekannte Täter in den vergangenen Tagen aus zwei Firmenfahrzeugen in Rimschweiler und Contwig gestohlen. Aufgrund der ähnlichen Vorgehensweise schließt die Polizei einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten nicht aus. Zwischen 6. und 8. Juni wurde in der Rimschweilerer Fischerstraße die Heckflügeltür eines dort abgestellten Mercedes Sprinters aufgebrochen und Werkzeug entwendet. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 7400 Euro. In der Nacht auf 12. Juni haben die Diebe in der Landauer Straße in Contwig an einem dort geparkten Peugeot Boxer ebenfalls die Heckflügeltür aufgehebelt und Werkzeug im Wert von rund 10.000 Euro mitgehen lassen. Hinweise in beiden Fällen an die Polizei Zweibrücken unter Telefon 0631 369-15399 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.