Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Knapp am ersten Saisonsieg vorbei geschrammt ist am Sonntag die erste Herrenmannschaft des TC Massweiler. Im dritten Spiel in der A-Klasse (4er- Teams) unterlag der TCM zuhause dem TC Waldmohr nach zwischenzeitlicher Führung und gewonnenen drei Einzelspielen noch mit 6:8 (6:2). Waldmohr festigt mit diesem Sieg Platz zwei, Massweiler bleibt nach der dritten Saisonniederlage am Tabellenende kleben.

„Es war heute mehr drin,“ bedauert Niclas Huber, der für Massweiler an Position vier spielte, und einen der drei Einzelsiege zum Zwischenstand von 6:2 beisteuerte. Die beiden anderen Massweilerer