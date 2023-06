Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die IG Metall-Verwaltungsstelle Homburg wurde am Tag der Entlassungsansagen beim Kranenbauer Tadano-Demag und auch am Donnerstag von Nachfragen ihrer Mitglieder überschüttet. „Wir haben schon mehr als 100 Beratungstermine vereinbart, allein für Informationen um die Transfergesellschaft“, sagt Peter Vollmar, der 2. Bevollmächtigte der Gewerkschaft.

392 Mitarbeitern, von denen man sich trennen will, hatte die Personalleitung von Tadano-Demag am Mittwoch das Angebot gemacht, in eine Transfergesellschaft zu wechseln. Den am Mittwoch Informierten