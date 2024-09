Wegen einer Kundgebung der streikenden Tadano-Beschäftigten zusammen mit der Gewerkschaft IG Metall werden am Dienstagvormittag, 10. September, die Autobahnauf- und -abfahrten Contwig und die Steinhauser Straße voll gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind die Sperrungen für den Zeitraum von 9.30 bis gegen 10.30 Uhr vorgesehen. Bis 13 Uhr könne es in der Zweibrücker Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen kommen. Unter dem Motto „Marsch der Gerechtigkeit“ kündigt die IG Metall einen Protestzug ab etwa 7 Uhr morgens vom Tadano-Werk Wallerscheid am Flughafen bis in die Alexanderskirche in der Fußgängerzone an. Die IG Metall nennt den Streckenverlauf Europa-Allee - L480 - Steinhauser Straße - Obere Himmelsbergstraße über die Fußgängerbrücke in die Himmelsbergstraße - Wassergasse - Bleicherstraße - Lammstraße - Hauptstraße in die Alexanderskirche.

Am Montag ist das streikende Tadano-Personal mit mehreren Bussen in die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt Mainz gefahren. Dort wurde auf dem Ernst-Ludwig-Platz unweit des Landtages gegen die Pläne der Geschäftsführung zu Entlassungen und zur Schließung des Werks Wallerscheid demonstriert. Vor Ort waren Arbeitsministerin Dörte Schall (SPD) und Susanne Wingertszahn, die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Rheinland-Pfalz/Saarland. Die Demonstrierenden wiesen auf die hohe Bedeutung der beiden Tadano-Werke für Zweibrücken und Umgebung sowie deren Rolle als einer der größten regionalen Ausbildungsbetriebe hin. Ministerin Dörte Schall versprach den Tadano-Mitarbeitern, dass die Landesregierung ihren Einfluss unterstützend geltend machen werde.