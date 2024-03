Bei Tadano Demag geht’s nicht mehr nur ums Werk Wallerscheid, sondern um den kompletten Standort Zweibrücken. In der Betriebsversammlung am Montag sagte Geschäftsführer Kenichi Sawada, dass auch das Werk Dinglerstraße geschlossen werde, wenn in den nächsten drei Jahren keine schwarzen Zahlen geschrieben werden. Der Betriebsrat und die Gewerkschaft IG Metall wollen gegen die Pläne des Managements vorgehen. Ein Sozialtarifvertrag soll auf den Weg gebracht werden, in dessen Rahmen auch Streiks möglich sind.

