Eine 34-Jährige ist am Sonntagabend bei Dellfeld mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt und tot geborgen worden. Das Auto brannte nach Angaben der Feuerwehr vom Montag vollständig aus. Die Einsatzkräfte löschten nach dem Unglück am Sonntag das Fahrzeug und bargen die tote Frau. Die Staatsanwaltschaft habe Ermittlungen eingeleitet. Insgesamt seien 30 Feuerwehrleute an dem Einsatz beteiligt gewesen. Der Einsatz dauerte rund fünf Stunden, die Straße war bis Mitternacht gesperrt.