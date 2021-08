Zwei Tage Party mit lokalen Bands bietet der SV Niederauerbach am 21. und 22. August im Zweibrücker Westpfalzstadion. Am Samstag spielt von 19.30 Uhr bis Mitternacht die Firma Holunder. Zum Frühschoppen mit Weißwurst am Sonntag sind Markus Wille and Friends zu hören, ab 13 Uhr zum Mittagessen von Udo Schröer dann die Hubbert House Band (bis etwa 16 Uhr). Der Eintritt kostet fünf Euro pro Tag oder acht Euro für beide Tage. Die Karten gibt es in Zweibrücken im SVN-Heim, Hofenfelsstraße 162, und bei Getränke Fehrentz, Etzelweg 227. Die dann geltenden Corona-Regeln müssen eingehalten werden.