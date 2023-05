Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schwacher Auftritt in Bingen, Glanzleistung in Vallendar und zuletzt wieder eine enttäuschende Leistung zu Hause gegen Offenbach: In den ersten drei Partien des neuen Jahres präsentierten sich die Oberliga-Handballer des SV 64 Zweibrücken als launische Diva. Setzt sich die Serie fort, müssten die Zweibrücker am Sonntag (Anwurf: 18 Uhr) beim TuS Dansenberg II wieder eine Top-Leistung liefern.

Die Motivation sollte in jedem Fall gegeben sein. Gegen die abstiegsbedrohten Dansenberger haben die Zweibrücker noch etwas gutzumachen. Im Hinspiel lieferten sie eine ihrer schwächsten