Handballklub SV 64 Zweibrücken investiert weiter in die Jugendarbeit und sucht als Nachfolger von Johannes Knoll einen geeigneten Kandidaten für ein Freiwilliges Soziales Jahr ab Sommer 2021.

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) im Sport ist ein sozialer Freiwilligendienst für Jugendliche und junge Erwachsene und stellt ein Bildungs- und Orientierungsjahr dar. Kandidaten können so beim SV 64 die Zeit bis zum Studienbeginn überbrücken, erste Berufserfahrungen sammeln, sich kostenlos im Sport weiterbilden (zum Beispiel Juleica-Ausbildung), arbeiten mit ausgebildeten Trainern zusammen und erhalten am Ende ein Zeugnis. Was braucht’s? Volljährigkeit, Führerscheinklasse B, ein eigenes Auto und handballerische Vorerfahrung. Interessenten wenden sich per Mail an SV-Jugendkoordinator Stefan Bullacher (stefan.bullacher@googlemail.com) oder per Telefon, 0152/34161007.