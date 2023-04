Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Handball: Konfettiregen vor weißer Fan-Wand, Bierdusche und Emotionen – so würde der SV 64 Zweibrücken normalerweise am Samstag ab 19.45 Uhr in der Westpfalzhalle seine Meisterschaft feiern. Stattdessen wird virtuell gejubelt.

Am Samstag ginge die RPS-Oberliga-Saison im Handball regulär zu Ende, würde sich der verdiente Meister, der SV 64 Zweibrücken, Richtung Dritte Liga verabschieden. Bedingt durch die