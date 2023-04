Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Seit Oktober 2020 haben die Drittliga-Männer des SV 64 Zweibrücken in einem Punktspiel coronabedingt nicht mehr vor Zuschauern spielen können. Heute ist es wieder soweit, 350 Fans dürfen in die Westpfalzhalle. Sie sehen in der ersten Runde des DHB-Pokals einen echten Knaller: Die SV-Löwen empfangen Bundesliga-Aufsteiger TuS Nettelstedt-Lübbecke. Coach Stefan Bullacher hat dennoch eine kleine Träne im Knopfloch.

„Ein bisschen beneide ich schon meinen Trainerkollegen Alexander Lipps von Drittligist SG Pforzheim-Eutingen“, sagt Bullacher nämlich. „Die Pforzheimer haben mit