„Volle Konzentration“ – so lautete die Hauptaufgabe für Oberligist SV 64 Zweibrücken bei der HSG Worms. Die Zweibrücker präsentierten sich am Sonntag hellwach und ließen von der ersten Minute an keinen Zweifel daran aufkommen, dass sie die Nibelungen-Stadt als Sieger verlassen werden. Mit 36:17 (16:6) gewann das SV-Team.

Am Samstag hatte der TV Homburg beim Aufsteiger HSG Nahe-Glan überraschend einen Punkt abgegeben. „Wir haben das kurz thematisiert“, sagte SV-Trainer Stefan Bullacher.