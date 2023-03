Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er wohnt in Zweibrücken, hat aber noch Saarlouiser Autokennzeichen auf dem Auto. Aus Verbundenheit mit seiner Heimat. Wenn am Samstag die Drittligahandballer des SV 64 Zweibrücken bei der HG Saarlouis gastieren, wird Rüdiger Lydorf aber nicht der zweite SV-Torwart sein. Lydorf ist zeitgleich wieder in seinem Hauptjob beim SV gefragt: als Trainer der Oberliga-Handballerinnen, die ab 19.30 Uhr beim TV Bassenheim spielen.

Das spielfreie Wochenende nutzte Lydorf, um mal Drittliga-Luft bei den Herren zu schnuppern. Das habe Spaß gemacht, sagt er. Eine Wiederholung im Notfall, wenn er nicht zeitgleich die Frauen coachen