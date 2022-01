[AKTUALISIERT 12.45 Uhr] Vor dem Hintergrund des Busfahrerstreiks in der Pfalz hat die Stadt Zweibrücken in Abstimmung mit der DB Regio Bus Mitte GmbH am Donnerstag, 20. Januar, einen Notfahrplan für Überland-Schülertransporte aufgestellt. Der Notplan trat zur Mittagszeit – für die Rücktransporte nach Hause – in Kraft und wurde hier auf die Webseite der Stadt Zweibrücken gestellt. Allerdings sollten die Busse im Notfahrplan nur bei dringendem Bedarf genutzt werden. Dies sei „zwingend notwendig, um vor dem Hintergrund der Corona-Situation eine Überbelegung der Busse zu vermeiden und den Gesundheitsschutz zu gewährleisten“.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Fahrer der Stadtbus GmbH zum Streik aufgerufen. Seit Mittwochabend, 20 Uhr, stehen damit die Busse in Zweibrücken still. Bis einschließlich 6. Februar soll der Busverkehr eingestellt werden, sofern sich die Tarifparteien nicht doch noch einigen sollten. Betroffen ist auch der Schülerverkehr am Donnerstagmorgen und an den Folgetagen in Zweibrücken. Das teilte die Beigeordnete Christina Rauch am Abend mit.