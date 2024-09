Bei Tadano ist der Versuch einer gütlichen Einigung gescheitert. Nun soll eine Urabstimmung am Dienstag und Mittwoch die Entscheidung darüber bringen, ob gestreikt wird.

Am Montag hat in Frankfurt der Vorstand der Gewerkschaft IG Metall über das Abhalten einer Urabstimmung bei Tadano in Zweibrücken beraten. Die betriebliche Tarifkommission ruft einstimmig zur Teilnahme daran auf. Die betroffene Belegschaft wird am Dienstag in einer Betriebsversammlung über das weitere Vorgehen informiert. Am Sonntag hat die IG Metall die Tarifverhandlungen mit der Geschäftsführung für beendet erklärt. Denn diese wolle nicht von ihren Plänen abrücken, das Werk Wallerscheid zu schließen, 400 Mitarbeiter zu entlassen und Produktionsteile nach Lauf/Franken und Japan auszulagern. Die Tadano-Führung warnt hingegen vor einem Streik, der die ohnehin „dramatisch schlechte finanzielle Lage“ bei dem Kranbauer noch verschlimmern werde.

Salvatore Vicari Foto: Moschel

Salvatore Vicari, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Homburg-Saarpfalz, sagte am Montag zur RHEINPFALZ, dass die in der Gewerkschaft organisierten Tadano-Beschäftigten am Dienstag und Mittwoch außerhalb ihrer Arbeitszeit Gelegenheit erhalten, bei der Urabstimmung in geheimer Wahl mit Ja oder Nein für oder gegen einen unbefristeten Streik zu stimmen. Mit dem Wahlergebnis sei für Mittwochnachmittag zu rechnen. Stimmen mindestens 75 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder mit Ja, darf Tadano in Zweibrücken bestreikt werden.

Betriebsbetreuer für Kollegen bei Tadano

Seit Herbst 2023 ist Salvatore Vicari aus Homburg-Beeden in der Führung der Geschäftsstelle der IG Metall Homburg-Saarpfalz tätig. Zuvor Aufsichtsratsmitglied und Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der Schaeffler AG, ist Vicari als Gewerkschaftssekretär nun als Betriebsbetreuer für das Personal bei Bosch und Bosch-Rexroth in Homburg sowie bei Tadano in Zweibrücken zuständig.