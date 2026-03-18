Für den Ausbau der Kreisstraße 74 zwischen Contwig und dem Zweibrücker Flugplatz bekommt der Landkreis Südwestpfalz vom Land einen Zuschuss von rund 1,3 Millionen Euro. Das teilt Verkehrsministerin Daniela Schmitt mit. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern sagte auf Anfrage, dass mit dem Ausbau Anfang Juli begonnen werde – „unter dem Vorbehalt, dass es zu keinen Verzögerungen kommt, etwa beim Ausschreibungs- und Vergabeverfahren“, so eine LBM-Sprecherin. Die K74 verbindet Contwig mit dem Flugplatz Zweibrücken und der L480, von der aus wiederum eine Anbindung an die Autobahn A8 besteht. Die Ausbauarbeiten umfassen laut dem Verkehrsministerium die rund 1,8 Kilometer lange Strecke der K74 von der Ortsgrenze Contwig bis zum Flugplatzkreisel. Die Straße wird hier um etwa 40 Zentimeter auf dann rund sechs Meter verbreitert. An der Ortsgrenze Contwig wird zur Tempodrosselung ein Fahrbahnteiler errichtet.