Die Landstraße von Contwig in Richtung Oberauerbach wird länger gesperrt als ursprünglich geplant. An der Baustelle in der Bahnhofstraße wird bis 10. Januar nicht gearbeitet.

Grund für die Verzögerung bei der Straßensanierung zwischen Oberauerbach und Contwig sind laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) „unvorhersehbare, extrem schlechte Baugrundverhältnisse“. Dort sind Bodenverbesserungsmaßnahmen erforderlich, die jedoch zu Verzögerungen führen: „Wegen der zur Zeit niedrigen Außentemperaturen können die Asphaltarbeiten in diesem Jahr nicht mehr fertiggestellt werden. Die Bauarbeiten werden bei entsprechender Witterung Anfang des nächsten Jahres fortgesetzt.“ Wer von Contwig nach Oberauerbach möchte, muss vorerst weiter über Niederauerbach fahren.

Außerdem wird die Contwiger Bahnhofstraße ab Mittwoch winterfest gemacht. Die Straße bleibt gesperrt. „Der bereits ausgekofferte Gehweg wird soweit hergerichtet, dass er begehbar ist, und zusätzlich werden Fußgängerbrücken verlegt, um die einzelnen Hauseingänge sicher erreichen zu können“, verspricht der LBM. In der Bahnhofstraße soll es am 10. Januar weitergehen.