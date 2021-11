Stefan Rinck, 1973 in Homburg geboren, ist der Sohn der Malerin Ute Rinck und des Zeichners Norbert Rinck (und der Bruder der Dichterin Monika Rinck). Er wuchs in Zweibrücken auf und besuchte das Hofenfels-Gymnasium, wo ihn mit Margarete Palz und Gernot Waldner zwei renommierte Künstler unterrichteten. Er erlernte in Zweibrücken das Steinmetzhandwerk bei Hafner, studierte Kunstgeschichte und Philosophie an der Saar-Uni, danach Bildhauerei an der Akademie der Künste in Karlsruhe. Er lebt in Berlin und fertigt bevorzugt monumentale Skulpturen an, ist in Berliner Gruppenausstellungen, aber auch mit kleinen Skulpturen vertreten. Kürzlich stellt er in Paris zwei über fünf Meter hohe Skulpturen in den Tuilerien aus. Schon 2008, bei seiner Teilnahme an der Busan Biennale in Südkorea, wurde die große Granitskulptur „The Division of Woman and Man“ bei ihm in Auftrag gegeben. Seine Arbeiten finden sich in öffentlichen Sammlungen in Frankreich, Belgien, Holland und Deutschland. In Paris steht seit 2018 seine 2,50 Meter hohe figurative Skulptur „The Mongooses of Beauvais“ in der Beaupassage (7. Arrondissement), in Zweibrücken gibt es ein Rinck-Werk im Rosengarten.