Diesen Samstag beginnt in Homburg die Serie der Karlsberg-Braunächte in Kneipen der Region. Ende Juni macht das Bierfest auch in der Pfalz Station.

Aus Anlass des „Tag des Bieres“ organisiert die Karlsberg-Brauerei am Samstag, 25. April, ihre diesjährige Homburger Braunacht in neun Gaststätten in der Innenstadt sowie auf dem Marktplatz und im Brauerei-Ausschank „Alte Schlosserei“ in der Karlsbergstraße.

Den Auftakt markiert der Fassanstich um 16 Uhr auf dem Marktplatz. Ausgeschenkt werden am Samstag drei Sonder-Biersorten, die eigens für das Ereignis gebraut wurden und nicht im Handel erhältlich sind. Die Braunacht-Besucher haben die Wahl zwischen einem Kirschbier, dem dunklen Karlsberg Nachtschicht und der Sorte Karlsberg Zwickel. Das Bier, das davon den besten Gästezuspruch erfährt, könnte nächstes Jahr ins offizielle Sortiment aufgenommen werden.

Wo die Braunacht gefeiert wird

Wenn das Eröffnungsprogramm auf dem Marktplatz gegen 20 Uhr endet, beginnt die Braunacht in den Homburger Gaststätten Cash, Stehschoppe, Old Dublin, Murphy’s Imbiss, Marktgässje, Bistro 1680, Ohlio, Kaya’s Burger und Tennisheim Blau-Weiss sowie in der „Alten Schlosserei“ in der Karlsbergstraße.

Nach dem Auftakt am 25. April in Homburg gibt es noch fünf weitere Braunächte in der Region: am 9. Mai in Saarlouis, am 6. Juni in Merzig, am 20. Juni in St. Ingbert, am 27. Juni in Kaiserslautern und am 18. Juli in St. Wendel.