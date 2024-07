Das größte Volksfest der Westpfalz, das Zweibrücker Stadtfest, steht bevor. Eins vorweg: Es wird nicht ganz trocken über die Bühne gehen. Bereits am Freitag schieben sich immer wieder Wolken vor die Sonne, dennoch wird sie noch einige Stunden scheinen. Den ganzen Tag über sind bei 16 Grad morgens und 25 Grad am Nachmittag einzelne Schauer oder Gewitter zu erwarten. Am Samstag wird man die Sonne kaum zu Gesicht bekommen. Aus vielen Wolken regnet es immer wieder, vor allem am Nachmittag und am Abend. Das Thermometer pendelt zwischen 17 Grad morgens und maximal 23 Grad am Nachmittag. Am Sonntag lockert es schnell auf, und es erwartet die Stadtfestgäste ein freundlicher Tag bei nachmittags 25 Grad.