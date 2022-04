Jetzt hat auch Zweibrücken einen Stadtelternausschuss. Das Einrichtungen übergreifende Gremium wurden von rund 40 Elternvertretern verschiedener Kindertageseinrichtungen gewählt. Am Dienstag, 12. April, tagte der Vorstand erstmals.

„Wir verstehen uns als Bindeglied zwischen Eltern, der Stadt und den Einrichtungen. Wir sind Ansprechpartner, klären auf, beraten und vermitteln“, erklärt Anika Weber, die Vorsitzende des Ausschusses. Damit sich Eltern bei Problemen oder Fragen im Zusammenhang mit der Betreuung in Kindergärten oder Krippen möglichst einfach mit ihnen in Verbindung setzen können, hat die Stadt nicht nur eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet, sondern plane auch, dem Stea, wie sich der Stadtelternausschuss verkürzt nennt, einen eigenen Eintrag auf der kommunalen Internetpräsenz zu widmen. Dies erklärte Weber, die schon vor ihrer Wahl in das neue Amt als beratendes Mitglied im städtischen Jugendhilfeausschuss aktiv war und nun auch dem Stadtelternausschuss dort eine beratende Stimme verleihen soll.

Sie habe beobachtet, dass viele Eltern zunächst unsicher seien, an wen sie sich in welcher Form überhaupt wenden können, wenn Probleme mit der Kita auftreten. Ansprechpartner des Stea böten sich da für manche Eltern womöglich als niedrigschwelligere Alternative etwa zum Jugendamt an, so Weber im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Abgesehen davon stelle der Stea auch Delegierte zum Landeselternausschuss, so dass die Interessen auch auf der nächsthöheren Ebene mit vertreten würden.

Der Stea

Vorsitzende: Anika Weber, Stellvertreterin: Christina Pallmann, Schriftführerin: Simone Lanninger, Beisitzer: Friedrich Maier

Delegierte zum Landeselternausschuss (LEA): Christina Pallmann, Lothar Bundrück, Vertreter: Sascha Grimm