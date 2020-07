Der Zweibrücker Lions Club hat in Markus Stadler einen neuen Präsidenten und tritt damit die Nachfolge von Paul Heim an. Vizepräsidenten wurden Christoph Mauß und Max Kampschulte. Beim Club-Abend in der Fasanerie stellte Stadler das Programm für dieses Jahr vor. Neben Vorträgen, Ausflügen und geselligen Treffen sind nach Angaben des Clubs die Aktion „Über den Dächern von Zweibrücken“ und ein Benefizkonzert der Villa Musica geplant. Stadtfest und Herzogball fallen in diesem Jahr aus. Die Erträge und Spenden der Mitglieder sollen wieder Hilfsprojekten in der Region zu Gute kommen.